EXOR perde 1,3 miliardi nel 1° semestre

(Teleborsa) -, la holding della famiglia Agnelli che controlla fra gli altri FCA, CNH, Ferrari e Juventus, ha chiuso il 1° semestre con una, che si confronta con un utile di 2,4 miliardi nel 1° semestre 2019, risentendo dell'impatto negativo della pandemia di Covid-19 sulle controllate.Il- valore netto degli asset - è crollato del 19,9% a, risentendo della performance di mercato delle controllate e dell'aggiornamento del valore di PartnerRe da parte di un esperto indipendente, dopo la decisione del Gruppo di mantenere questa partecipazione in seguito al passo indietro di Covéa. Ilè sceso così ae si confronta con una performance del MSCI World Index pari a -6,6%).Laal 30 giugno è, con una variazione negativa di 450 milioni rispetto al dato di fine marzo,in seguito all'investimento in Via Transportation e in GEDI ed al pagamento dei dividendi agli azionisti, superiore ai dividendi ricevuti.EXOR non ha formulato un budget o business plan, né pubblica dati previsionali. Alcune controllate operative come FCA, Ferrari, CNH Industrial, GEDI hanno formulato previsioni, altre come PartnerRe e Juventus hanno delineato più semplicemente prospettive prevedibili.