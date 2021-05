27 Maggio 2021

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Exor ha approvato la distribuzione di un dividendo di 0,43 euro per azione, che sarà messo in pagamento il 23 giugno.

I soci hanno inoltre deliberato la nomina a consigliere di Ajay Banga (presidente di Mastercard), al posto di Antonio Horta Osorio, che lascia il CdA di Exor per entrare in quello di PartnerRe. Banga resterà in carica due anni.

