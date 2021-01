© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - EXOR ha annunciato il lancio di. Il primo ha scadenza nel 2022 e ammonta a 750 milioni di euro, il secondo nel 2024 e ammonta a 650 milioni di euro. Entrambi sono quotati alla Borsa del Lussemburgo.La holding finanziaria controllata dallaha anche comunicato il lancio di unadenominata in euro e da quotare sempre alla Borsa del Lussemburgo. Lo scopo dell'emissione, si legge in una nota, è raccogliere nuovi fondi per gli scopi aziendali generali di Exor, tra cui ilBNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe, ING, Société Générale e UniCredit sono state nominatesull'emissione della nuova obbligazione. BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Société Générale e UniCredit sono state nominate dealer manager dell'operazione di acquisto dei due bond.