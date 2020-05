Exor mantiene la proprietà di PartnerRe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Exor manterrà la proprietà di PartnerRe. Lo annuncia la società al termine di un CdA presieduto da John Elkann.Il board di Exor ritiene che "una vendita di PartnerRe a condizioni inferiori a quelle stabilite nel protocollo d'intesa (MOU) non riflette il valore della società."Il Consiglio - si legge in una nota Exor - ha preso atto delle prospettive positive per PartnerRe, che gode di uno dei capitali più elevati e indici di liquidità nel settore della riassicurazione globale e non si prevede che ne risentano in modo significativo dallo scoppio di Covid-19"."Nel tentativo di rinegoziare i termini dell'accordo concordato - prosegue la nota -, Cove'a non ha mai suggerito l'esistenza di un cambiamento avverso sostanziale, incluso il rischio di pandemia, o qualsiasi altro problema in PartnerRe tale da spiegare il suo rifiuto ad onorare gli impegni assunti ai sensi del protocollo d'intesa ed Exor ritiene che tali basi non esistano".