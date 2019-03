Exor, l'utile 2018 sale a 1,35 miliardi

(Teleborsa) - Exor, la holding della famiglia Agnelli, ha chiuso il 2018 con un utile consolidato di 1,35 miliardi di euro rispetto agli 1,39 miliardi del 2017. Il lieve decremento di 45 milioni è attribuibile ai minori proventi finanziari netti per 78 milioni e ad altre variazioni negative di 32 milioni di euro, parzialmente compensati dalla diminuzione delle svalutazioni (65 milioni di euro).



Il CdA ha proposto un dividendo per azione pari a 0,43 euro che si confronta con i 0,35 dell'anno precedente. Si tratta di un incremento del 23% rispetto ai dividendi per azione pagati nel 2018.













© RIPRODUZIONE RISERVATA