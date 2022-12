Exor inclusa nell'indice AEX dal 19 dicembre

Martedì 6 Dicembre 2022, 19:45







(Teleborsa) - Exor, la holding della famiglia Agnelli, prende il posto di Just Eat Takeaway.com, colosso delle consegne di cibo a domicilio, nel paniere più importante della Borsa di Amsterdam. In seguito alla revisione trimestrale di dicembre, Euronext ha infatti comunicato che Exor inizierà a fare parte dell'indice AEX a partire dal 19 dicembre 2022.



AEX è l'indice che riflette la performance delle 25 maggiori società quotate nei Paesi Bassi sulla base della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante ed è l'indicatore più utilizzato del mercato azionario olandese.



Euronext ha anche comunicato che Exor prenderà il posto della banca ABN AMRO all'interno dell'indice AEX ESG.