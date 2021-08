Exor guida investimento da 43 milioni di euro in startup indiana MyTvs

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Exor - la holding finanziaria controllata dalla famiglia Agnelli - ha investito 3,8 miliardi di rupie (circa 43 milioni di euro) sulla startup indiana myTVS, che fa parte del gruppo Tvs (una holding da 8,5 miliardi di dollari di fatturato). myTVS è una piattaforma online che riunisce i servizi post-vendita per automobili e intende utilizzare i nuovi fondi raccolti per ampliare il proprio modello di business da online a offline, stabilire una piattaforma pan-indiana e costruire un'infrastruttura digitale basata su cloud per diventare il più grande attore B-to-C nell'aftermarket automobilistico.



Allo stesso modo, la società intende sviluppare anche una piattaforma per i pezzi di ricambio che mirerà a soddisfare il mercato frammentato delle officine attraverso l'ordinazione semplificata di pezzi di ricambio e attraverso le sue soluzioni per la catena di approvvigionamento. myTVS ha detto infine di stare lavorando a una "super app" attraverso la quale i clienti avranno accesso a servizi tra cui servizi meccanici e di manutenzione, assistenza in caso di collisioni, assistenza stradale e assicurazione per i loro veicoli.



"Siamo lieti di avere Exor come nostro partner, il che conferma il posizionamento di myTVS come modello di business online-to-offline - ha affermato il numero uno della società R Dinesh - La nostra piattaforma digitale end-to-end offre agli imprenditori indiani l'opportunità di crescere in un mercato frammentato e porterà trasparenza e struttura organizzata nel segmento dell'aftermarket".