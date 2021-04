13 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - A seguito della chiusura odierna della transazione annunciata l'8 marzo 2021, è stata siglata la partnership tra Exor e Christian Louboutin.

Come precedentemente comunicato - spiega una nota congiunta - Exor N.V. sta investendo 541 milioni di euro per acquisire una partecipazione del 24% in Christian Louboutin.