Exor, completato acquisto 45% di Lifenet per 67 milioni di euro

Martedì 21 Giugno 2022, 14:30







(Teleborsa) - Exor, la holding della famiglia Agnelli, ha completato l'acquisto di una partecipazione del 45% in Lifenet, società italiana attiva nel settore sanitario, in particolare nella gestione di ospedali e ambulatori.



L'operazione era stata annunciata il 22 aprile 2022, con John Elkann che aveva parlato di "un'azienda giovane, dinamica e ambiziosa che fornisce servizi tanto necessari nel settore sanitario, in cui desideriamo crescere".









(Foto: Photo by Cytonn Photography on Unsplash)