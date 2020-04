Exor, colloca bond decennali per 500 milioni

(Teleborsa) - Exor annuncia il collocamento privato di bond non convertibili per 500 milioni di euro presso investitori istituzionali.



Le obbligazioni, con prezzo di emissione del 98,489%, hanno scadenza decennale al 29 aprile 2030, ed un tasso fisso annuale del 2,25%.



Scopo dell'emissione, informa un comunicato di Exor, è di raccogliere nuovi fondi per gli obiettivi generali della società. I bond saranno quotati alla Borsa del Lussemburgo (Euro MTF Market).



