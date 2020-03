Exor, gli Agnelli vendono l'americana PartnerRe ai francesi di Covea per 9 miliardi

Ultimo aggiornamento: 4 Marzo, 00:02

Exor, la holding della famiglia Agnelli a cui fanno capo anche Fca, Ferrari, i trattori Cnh e la Juventus, ha firmato l'accordo di vendita del gruppo riassicurativo americano PartnerRe a Covea, gigante delle mutue francesi.L'incasso dell'operazione è di 9 miliardi di dollari, con un guadagno netto per la holding della famiglia Agnelli di 3 miliardi di dollari, in quanto PartnerRe fu pagata quattro anni fa 6,7 miliardi di dollari dai quali bisogna sottrarre 660 milioni di dividenti staccati da PartnerRe in questo periodo. Il closing dell'operazione è previsto entro il quarto trimestre dell'anno.Proprio sulle voci di una imminente vendita di PartnerRe a Piazza Affari Exor aveva toccato ieri il suo massimo storico a 73 euro.Covea ha 27 mila dipendenti e circa 11 milioni di assicurati che generano premi superiori a 17 miliardi. La società francese guidata dal presidente e ceo Thierry Derez con Partner Re diventa la terza società assicurativa su scala mondiale.Derez ha recentemente illustrato le strategie di crescita di Covea che è quasi totalmente concentrata nel business in patria con il 90% del fatturato: «È da anni che ci interessiamo al settore della riassicurazione perché non abbiamo più un potenziale di sviluppo in Francia. Una delle possibilità per crescere è piantare delle bandiere con delle acquisizioni un po’ dappertutto nel mondo ma è un rischio. Troppo pochi gruppi assicurativi ci sono riusciti. L’altra pista è svilupparsi nel settore della riassicurazione. È quello che abbiamo scelto».