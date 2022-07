Exor acquista 10% Institut Mérieux e avvia partnership lungo termine

(Teleborsa) - Exor, la holding della famiglia Agnelli, ha acquisto il 10% del capitale dell'Institut Mérieux, la holding sanitaria della famiglia Mérieux. Le due realtà hanno firmato un accordo di partnership a lungo termine in base al quale Exor acquisirà, tramite un aumento di capitale riservato, la suddetta partecipazione con un investimento di 833 milioni di euro. Exor fornirà ulteriori risorse per supportare la crescita dell'Institut Mérieux mentre continua il suo lavoro per fornire soluzioni innovative a complessi problemi sanitari globali.

Lo fa principalmente attraverso cinque società che affrontano cinque macro temi: soluzioni diagnostiche, attraverso la società quotata bioMérieux, attiva nella diagnostica in vitro; sicurezza alimentare attraverso Mérieux NutriSciences, fornitore di test e servizi di consulenza su alimenti e nutrizione; servizi di ricerca e produzione a contratto tramite ABL (Advanced Bioscience Laboratories), una società con sede negli Stati Uniti e in Francia; immunoterapie attraverso Transgene, società biotech quotata in borsa che sviluppa promettenti vaccini; capitali per crescita e innovazione attraverso Mérieux Equity Partners, società con un portafoglio di oltre 30 investimenti e oltre 1 miliardo di euro di asset under management.

"Ammiriamo da tempo l'Institut Mérieux e la cultura imprenditoriale di successo della famiglia Mérieux unita alla loro passione per risolvere le sfide mediche più critiche - ha commentato John Elkann, amministratore delegato di Exor - Il nostro scopo è creare grandi aziende e siamo entusiasti di contribuire ad accelerare la crescita dell'Institut Mérieux. Per noi questa è un'opportunità unica per entrare nel settore sanitario con un partner forte con cui condividiamo gli stessi valori e un orizzonte a lungo termine".