Exor, accordo definitivo con Covéa per vendita PartnerRe

(Teleborsa) - Exor, la holding della famiglia Agnelli, e Covéa, uno dei principali gruppi assicurativi francesi, hanno firmato un accordo definitivo in base al quale Covéa acquisirà PartnerRe, il riassicuratore globale di proprietà di Exor. Le parti avevano firmato un Memorandum of Understanding il 28 ottobre. Il corrispettivo in contanti di 9 miliardi di dollari (circa 7,8 miliardi di euro), che Covéa dovrà pagare alla chiusura della transazione, si basa su un valore del patrimonio netto consolidato di 7 miliardi di dollari.

Le azioni privilegiate emesse da PartnerRe e quotate al NYSE non saranno incluse nella proposta di acquisizione, spiega una nota. "Questa transazione con Covéa rafforzerà lo sviluppo di PartnerRe come grande azienda nel suo settore grazie a un significativo aumento della scala e della forza patrimoniale che l'appartenenza a un istituto finanziario più grande porterà", viene sottolineato.

Come già anticipato, a seguito della positiva conclusione della transazione, Exor e Covéa continueranno la loro cooperazione riassicurativa, con Exor che acquisirà da Covéa partecipazioni in veicoli riassicurativi speciali gestiti da PartnerRe per circa 725 milioni di dollari. Covéa, Exor e PartnerRe continueranno inoltre a investire congiuntamente in fondi gestiti da Exor con un rafforzato allineamento degli interessi.