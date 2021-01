© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Via libera europeo allanella gestione degli stabilimenti dell'. Laha infatti approvato – ai sensi del Regolamento Ue sulle concentrazioni – l'acquisizione del controllo congiunto di, di cui fanno parte gli stabilimenti Ilva, da parte di(controllata al 100% dal Ministero delle Finanze) e di. Secondo Bruxelles, infatti, l'acquisizione proposta "non solleverebbe problemi di concorrenza, data l'assenza di sovrapposizioni e collegamenti verticali tra le attività delle società nello spazio economico europeo".Immediata la reazione dei. "Il pronunciamento positivo dell'Unione Europea al controllo congiunto Invitalia-ArcelorMittal degli stabilimenti italiani ex Ilva rappresenta un punto fermo imprescindibile per tutti – hanno commentato la notizia, segretaria generale Fiom-Cgil e, segretario nazionalee responsabile siderurgia. I due hanno chiesto quindi di avviare investimenti e trattativa con i sindacati: "non c'è davvero più nulla che impedisca o possa rallentare un percorso di confronto e di partecipazione diffusa sulle scelte industriali, occupazionali ed ambientali del gruppo. Soprattutto non c'è più nulla che possa giustificare il ritardo nell'avviare gli investimenti necessari a sostenere il rilancio dell'insieme degli stabilimenti".Sulla stessa linea anche, segretario generale: "Nonostante la complicata situazione del governo bisogna immediatamente riprendere il confronto sindacale sul piano industriale". "Il quadro complessivo dell'ex Ilva continua a essere drammatico – ha aggiunto Palombella – "Non c'è più tempo da perdere la situazione è diventata insostenibile, Invitalia e ArcelorMittal devono immediatamente convocare un incontro".