Ex Ilva, stop a emendamenti per ripristino scudo penale

(Teleborsa) - Laha dichiaratoper "estraneità di materia" gli eche puntavano aLe proposte di modificachiedevano la reintroduzione "dell'esonero da responsabilità penale e amministrativa per le condotte di attuazione del Piano ambientale di Ilva".(prima firmataria Giorgia Meloni)a (a firma Riccardo Molinari). C'è tempo per poter fare ricorso e l'esito dovrebbe conoscersi in giornata.La proposta di modifica a prima firma della deputata(Iv), chiede la soppressione dal decreto sulle disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto la parte della "responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati" in materia ambientale e di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. La norma si applica anche alle "condotte poste in essere dal 3 novembre 2019 alla data di scadenza del termine di attuazione del Piano ambientale" fatti salvi "i principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori".Via anche la proposta di M(Fi) che vuole reintrodurre l'esonero da responsabilità penale e amministrativa per le condotte di attuazione del piano ambientale di Ilva.