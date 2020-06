Ex Ilva, sciopero e tavolo al MiSE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giornata adsul dossier ex-Ilva. Oggi, martedì 9 giugno, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro il nuovo piano industriale presentato da Arcelor Mittal. Intanto, a, i lavoratori sono in presidio fuori lo stabilimento in attesa dell'avvio del tavolo, alle 10 a Roma, tra i sindacati e il Ministro dello Sviluppo economico,respingono al mittente il nuovo piano che prevede, tra l'altro, circatra dipendenti diretti e lavoratori in capo all'amministrazione straordinaria. I sindacati delle tute blu giudicanol'atteggiamento del Governo che "continua a trattare con Arcelor-Mittal, una controparte che ha dato dimostrazione di essere un soggetto inaffidabile, che non rispetta gli impegni sottoscritti continuando a rinviare gli investimenti sulle innovazioni tecnologiche e nonDomani, mercoledì 10 giugno, dopo il Tavolo al Ministero dello Sviluppo economico, si terrà un nuovo consiglio di fabbrica "per assumere iniziative di mobilitazione affinchè sia chiaroe anzi mette sul piatto, il primo dei quali è la richiesta di togliere dal campo