(Teleborsa) - "sarà forseper poter raggiungere l'obiettivo del risanamento ambientale per, per garantire ile per salvaguardare la. Per questo dobbiamo partire da quello che riteniamoe migliorare gli aspetti cheLo ha detto, Segretario generale Uilm, a margine dell'incontro sull'ex Ilva sottolineando di ritenere "unche si sviluppa nei prossimi cinque anni. E'un nuovo accordo che prevede migliaia di lavoratori in CIG per cinque anni, tremila per i primi due, nonostante l'immediata risalita produttiva a 5 milioni di tonnellate annue. Inoltre l'intesa del 10 dicembre cancella la garanzia occupazionale per"Se da un lato è positivo il rifacimento dell'Afo 5 con le migliori tecnologie esistenti - sottolinea - dall'altro riteniamo troppo lunghi i tre anni previsti per la realizzazione del forno elettrico e degli impianti di pre-ridotto". "Per tutte queste ragioni - aggiunge Palombella - è indispensabile avviare al più presto unin grado di poter modificare alcuni punti determinanti dell'accordo per assicurare una"Nel corso dell'incontro è Stato presentato l'esito del confronto train questi mesi per quanto riguarda l'accordo di coinvestimento ed i relativi assetti societari che peraltro confermano le anticipazioni di queste settimane e la necessità che su di esso si esprima l'Antitrust Europeo. Il piano industriale è stato presentato nelle sue linee fondamentali con qualche elemento di dettaglio in più. Si conferma, anche sul piano industriale, la sostanza delle anticipazioni con un progetto di ridefinizione degli assetti del sito di Taranto, con un ciclo di produzione misto tra altoforni e forno elettrico, oltre alla realizzazione di due impianti di produzione DRI". Così, in una notasegretaria generale Fiom-Cgil esegretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile siderurgia."C'è unariguardo al temarispetto all'accordo del 2018 - proseguono - e preoccupa l'allungamento dei tempi. Ci troviamo di fronte ad un piano che prevede un allungamento di due anni, arriviamo alL'accordo del 2018 stabiliva il riassorbimento da subito di 10.700 lavoratori e il vincolo occupazionale per i 1700 lavoratori in amministrazione straordinaria, presenti nel sito di Genova dopo l'accordo di programma che ha portato alla chiusura dell'area a caldo"."I temisono per noi tutti aperti e devono essere affrontati in un negoziato di cui nelle prossime ore s" concludono."L'incontro di oggi ha finalmente chiarito gli aspetti alla base dell'intesa di marzo tra Governo e azienda. Ma come ha ricordato anche Arcuri uno dei temi principali dell'intesa è l'accordo sindacale che non deve rappresentare solo da certificazione del coinvestimento tra il Governo e Ami, ma dovrà essere un'intesa che garantisca l'occupazione e dia tempi certi sugli investimenti". Lo dichiara il Segretario generale della Fim Cisl,"Seguiremo- prosegue - affinchè l'aumento graduale della produzione dia nuove opportunità agli impianti di finitura dei prodotti, come tubifici e laminazione. Il tema dell'occupazione resta centrale e deve avere non garanzie generiche ma fattuali. C'è tuttavia la necessità di comprendere concretamente,, quando è prevista la piena occupazione, su quale tipo di ammortizzatori possiamo contare. Non possiamo permetterci che i lavoratori restino in cassa per 5 anni di fila"."Ci sono, poi, iche non possono essere esclusi dal perimetro della nuova intesa - aggiunge - Anche per loro va trovata una