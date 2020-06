© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ili torna a gamba tesae non concede altre chance ad ArcelorMittal che controlla l'acciaieria pugliese. "Do ormai per scontato checon quanto discusso a marzo e con quanto si aspetta il governo", afferma l titolare del MISE a Radio Anch'io su Rai Radio 1, in attesa delche l'azienda franco-indiana presenteràE ancora: "Lo dico senza troppi giri di parolee la finiamo qui". Patuanelli definisce poila "profondità con cui cui si fannorispetto alle previsioni occupazionali".- Il Ministro dello Sviluppo Economico preannuncia anche undell'acciaio, in cui pare. "Bisogna ragionare in termini di filiera", afferma Patuanelli, ricordando che l'Ilva è il tavolo più grande , ma ci sono ancheaziendali e "se guardiamo le cose singolarmente oggi facciamo un errore".- Il Ministro parla anche della, affermando "ritengo che siadell'automotive per il grandeche ha nel Paese e per la suaalta". Su questo - anticipa - ci sarà un dibattito parlamentare, posto che all'interno della maggioranza ci sono posizioni diverse, fermo restando l'obiettivo di riduzione della CO2 e l'enorme invenduto "che si trova sui piazzali".