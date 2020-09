© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilche sta mettendo in piedi il Governo permira a garantire ii. Lo ha detto il Ministro dell'Economia,, intervenendo a un evento del Pd a Taranto."Definiremo un progetto- ha detto il Titolare del Tesoro - didi, che faccia di questouno dei punti qualificanti del. Con una disponibilità del Governo a coinvestire in questo progetto e con la scelta di inserirlo tra le priorità del"E'ma possibile e non ce ne sono altre - ha aggiunto - perchè è del tutto evidente chea se stessa, senza prospettive, non sarebbe solo un problema industriale ma sarebbe anche un problema ambientale. E' quindi unache ci impone di agire con fortee anche"Questo progetto - ha concluso Gualtieri - ha alcuniquello del mantenimento deie quello per l'impegno di unmolto significativi, sia per lache per la bonifica e il rilancio verde dell'intera