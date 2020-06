© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' iniziata questa mattina intorno alle 10.00 alin videocoferenza, la riunione traPresenti il Ministro dello Sviluppo economico, Stefanoil Ministro dell'Economia, Roberto, e il Ministro del Lavoro, Nunzia. Collegati i rappresentati sindacali dila posizione del Governo che, a quanto si apprende, respinge al mittente il Piano presentato dadefinendolo "per due motivi: mette in discussione i livelli occupazionali e il piano d'investimenti allungandone i tempi a dismisura". Lo avrebbe detto, secondo quanto riferito da fonti sindacali, il Ministroaggiungendo chribadendo gli obiettivi del Governo come la piena occupazione, sia i 10.700 che quelli in Amministrazione straordinaria, investimenti sugli impianti come Afo 5, una newco per una produzione green"Sulla stessa linea anche il Ministro dell'Economia"C'è un contratto, Arcelor Mittal si deve assumere leavrebbe detto il titolare del Tesoro. "Per noi bisogna partire dal piano di marzo, ovviamente - ha spiegato - siamo consapevoli che è necessario introdurre l'impatto del Covid, e siamo pronti a lavorarci e mettere sul tavolo una nostra idea. Chiaramente stiamo parlando di una cosa molto distante da questa che ci èDi pianonon accettabile" parla anche il Ministro del Lavoroecondo la quale "il piano previsto dall'accordo di marzo è diverso da quello presentato da Mittal".