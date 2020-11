© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -di una decina di giorni la firma dellsull'che, a questo punto, dovrebbe arrivare intorno all'E' quanto riferiscono fonti sindacali.Nel pomeriggio dovrebbe arrivare da A.Mittal al Governo unanella quale si dice intenzionata a restare nel nostro Paese ). Nei prossimi giorni si definiranno i dettagli per l'ingresso dinella AM Investco, per poi prendere la maggioranza dopo ilPiù che unadunque,che, però, non è piaciuta ai Sindacati (oggi era la data limite per la sigla dell'accordo)."Abbiamo sostanzialmente raggiunto un accordo. Entro stasera ci sarà laper gli elementi principali dell'accordo di coinvestimento che ha come termine il. Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, l'AD di Invitalia,al tavolo con i sindacati sull'ex Ilva al MiSE.entra nel Capitale di Arcelor Mittal Italia - avrebbe aggiunto - inizialmente con quota del. Non è un progetto finanziario ma un progetto industriale strategico".piuttostoL'ex Ilva "è' un'azienda che non ha un assetto industriale e finanziario. Il fatto che ci abbiano chiamatoci dà il segnale della", aveva detto la segretaria generale della Fiom-Cgil,prima dell'incontro con il Governo sull'ingresso di Invitalia in Am Investco controllata dal colosso ArcelorMittal, fissato per le 12 e poi rinviato di circa un'ora. "L'Ilva - ha detto - èper l'occupazione e l'industria di questo Paese. Vediamo se oggi ci daranno risposte, fino ad oggi non ce ne hanno mai date,Ancora piùil commento del leader della UILM,: "si lascia in balia delle onde una realtà così importantedal punto vista ambientale, degli investimenti e su come questo gruppo andrà avanti. Si parla di slittamento, ma di cosa? Dopo un anno ilnon è nelle condizioni di direIntanto, il Ministro dello Sviluppo economico Patuanelli, concludendo il confronto di oggi con i sindacati ha annunciato che un nuovo incontro si terrà laSul tavolodella