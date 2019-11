Ex Ilva, Fabi: Banche sospendano rate mutui e prestiti a lavoratori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Siamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dell'oltre che di tutte le aziende dell'indotto. La crisi dell'acciaieria pugliese è ormai una vera e propria, una enorme calamità sociale che sta assumendo toni drammatici. Gli effetti per l'economia italiana e in particolare per l'occupazione possono essere devastanti. Seguiamo la vicenda passo-passo e speriamo che il governo riesca a trovare una soluzione efficace in tempi brevi, con una prospettiva duratura e un progetto industriale lungimirante". Lo dichiara il, che chiede "ai vertici del settore bancario e all'Abi di valutare iniziative di sospensione delle rate dei mutui e dei prestiti dei dipendenti Ilva e delle aziende collegate, imitando iniziative analoghe già intraprese con sensibilità e successo, in occasione di calamità naturali"."La, come già dimostrato in passato dalle banche - aggiunge - si misura e si concretizza anche in circostanze di questo tipo. Siamo certi che l'prenderà seriamente in considerazione questa richiesta"."A nostro giudizio - osserva Sileoni - tutti devono fare la loro parte. Pure le banche devono contribuire, non solo supportando l'attività industriale con liquidità e linee di credito, ma anche, e soprattutto in questa fase incerta, tendendo la mano alle lavoratrici e ai lavoratori del gruppo".