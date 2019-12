Ex Ilva, domani l'udienza per la causa contro ArcelorMittal

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È statadellain Amministrazione straordinaria,Secondo quanto si apprende da fonti Ilva in As, il, presidente della sezione materie d'impresa, ha risposto all'istanza affermando che "sentite tutte le parti".I legali dell'Ilva in As e delle altre aziende interessate (Ilvaform in As, Taranto Energia in As, Ilva Servizi Marittimi in As, Tillet spa in As e Socova in As)ed "assegnare termine alle ricorrenti per il deposito di note di replica ed eventuali documenti strumentali alla successiva discussione orale della vertenza".L'udienza, che dovrebbe essere fissata per la metà di gennaio, saràe d'urgenza sull'addio di ArcelorMittal all'ex Ilva annunciato lo scorso 4 novembre. Infatti,Nel frattempo le discussioni sulle trattative relative all'operazione per rivitalizzare il polo siderurgico - che si erano arenate lunedì scorso sugli aspetti economici -, sono in corso.