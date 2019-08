© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Abbiamo mantenuto sempre la parola con loro per permettere che si lavorasse anche in condizione di sicurezza.e in attesa della scadenza stiamo lavorando ogni giorno".A dirlo ai giornalisti è il ministro dello Sviluppo economico,, uscendo del tavolo sulla Pernigotti, in risposta alla domanda sulla possibilità cheultima data per risolvere la questione dell'immunità penale - tolta nel dl crescita - per i lavori di bonifica ambientale a Taranto, pena l'addio del gruppo allo stabilimento pugliese.Per, segretario generale della Uilm, quella della fabbrica tarantina è "se il governo non mette in campo urgenti misure per salvaguardare il futuro dei lavoratori e la continuità dell'attività produttiva".Palombella, sentito in audizione alla Camera dalle Commissioni Attività produttive e Lavoro, ha ribadito che ". È stato avviato lo spegnimento dell'Altoforno 2 e tra un mese c'è il rischio chiusura dello stabilimento se non si troverà una soluzione sulla tutela legale"., perché nessuno è in grado di investire miliardi di euro per risanare 116 kmq senza attività produttiva in marcia"."Nel 2015 era stata approvata la tutela legale perché lo stabilimento Ilva era sotto sequestro - puntualizza il leader della Uil -, come con l'abrogazione della tutela legale".Lo stabilimento, ricorda il leader della Uil, "dopo il rigetto del dissequestro dell'Altoforno 2, e con solamente due altoforno in marcia, va verso la fine dell'attività produttiva.- conclude Palomblella -e si devono".