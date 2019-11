© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo ha ribadito il leader del M5S,, in un'intervista a Radio 24.perché io credo che ci sia ancora un interlocutore, che è ArcelorMittal", ha spiegato il Ministro degli Esteri, precisando chee che(nazionalizzazione, player cinese o altre cordate) perché equivarrebbe ache vuole andarsene."Siccome non lo abbiamo consentito a Whirlpool, seppure con dimensioni del tutto diverse, non possiamo concedere la stessa cosa", ha detto il leader pentastellato, aggiungendo che è meglioindo-francese eDi Maio resta fermo sulla sua posizione:, che ha firmato un contratto e preso impegni, adche prevede investimenti per 2 miliardi.Quanto al tema dello, che divide il Governo, il Ministro afferma "sullo scudo, perché il tema degli alibi poteva valere due mesi fa ma adesso, in pieno contenzioso, non ha senso".