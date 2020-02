© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Fare il punto in vista della, a pochi giorni dalla. Questo l'obiettivo al centro dell'incontro –previsto già a Davos e poi rinviato – avvenuto oggi a Londra, tra ile ilUn incontro durato circa un'ora definito dal Premier "utile a verificare che ci siano obiettivi condivisi e a dare nuova linfa ai nostri negoziatori". Uscendo dall'ambasciata, prima di partire per Bruxelles, Conte ha affermato che nell'incontro non sono stati trattati dettagli tecnici ma sono state, "ci siamo aggiornati" ha precisato. "Ovviamente – ha proseguito Conte – ci sono i nostri rispettivi negoziatori e lo staff di legali che stanno lavorando, si sta definendo il piano industriale, si stanno anche creando anche le premesse per l'ingresso del pubblico, perché, come abbiamo detto, ci sarà anche un investimento pubblico".Sugliil Governo ritiene cheConte, parlando con i giornalisti, ha infatti affermato di aver ribadito a Mittal che "i loro numeri iniziali non sono accettabili" e che per il governo italiano èTra i temi trattati durante il colloquio anche aspetti riguardanti la. "Voglio, vogliamo, tutto il Governo ma anche il sistema Italia, che Taranto diventi uno degli stabilimenti più innovativi al mondo, per quanto riguarda la transizione industriale ed energetica", ha rimarcato Conte.Per quanto riguarda la scadenza di venerdì prossimo il presidente del Consiglio ha, infine, affermato che