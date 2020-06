© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Sull'stiamo procedendo proprio in questi giorni per definire ile dare così attuazione agliIl soggetto individuato a questo fine èe laper definire i dettagli della nuova governance è entrata nel vivo". Questo l'annuncio pubblicato ieri sulla pagina Facebook del. "Ci siamo ripromessi – ha sottolineato il Presidente del Consiglio – di raggiungere ambiziosi obiettivi, ambientali e occupazionali, e siamo ben determinati a rispettare questo impegno".Dopo il via libera diall'ingresso nella compagine societaria dell'a un investitore istituzionale, la scorsa settimana è già avvenuto un confronto sul coinvestimento statale tra l', e il"Anche per quanto riguarda Taranto, non ci siamo mai dimenticati, nemmeno per un secondo, dell'ex-Ilva. Pochi giorni fa si è chiusa la decennale vertenza della, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma. Trieste può diventare un modello anche per Taranto, dove l'ingresso dello Stato dovrà tutelare ambiente e occupazione, accompagnando il privato in un percorso che dovrà trasformare l'Ilva nell'acciaieria più all'avanguardia d'Europa, in un processo di decarbonizzazione che deve iniziare subito". Ha commentato il. "E qui sì – ha aggiunto Patuanelli – che dovremo sfruttare ogni singolo centesimo messo a disposizione dall'Europa, come iNe ho parlato la scorsa settimana con ilche mi ha confermato il sostegno incondizionato dellaal progetto".Ilannunciato da ArcelorMittal a inizio mese, tuttavia, non convince il Governo. L'azienda aveva chiestoanziché gli 8 milioni prefigurati a regime nel 2025. Un quadro che vedrebbe fino al 2023 unacon relativo ricorso agli ammortizzatori sociali.Critico sulla trattativa il. "Accordi segreti sulle teste dei tarantini, li riteniamo irricevibili – ha affermato Melucci –. Non so a cosa si riferisca il Presidente Giuseppe Conte nel suo ultimo post sui socia, io resto alle sue parole a Taranto lo scorso Natale, erano parole di svolta verde per la comunità, non di acciaio a ciclo integrale, ormai dichiaratamente incompatibile con la vita umana dovunque in Italia ed in Europa. Noi il presunto accordo di marzo non lo conosciamo, il Governo ci ha negato anche l'accesso agli atti, noi accordi segreti sulle teste dei tarantini li riteniamo irricevibili. Bisogna discutere di tecnologie e relazione con la città, non di governance interna alla azienda. Palazzo Chigi avrà collaborazione solo se avrà il coraggio di correggere il tiro".