(Teleborsa) - Ihanno annunciato l'erogazione di unper il mese di febbraio adello stabilimento di Taranto che ne faranno richiesta.La decisione, spiegano i commissari, è stata presa "in adesione allee in sintonia con le istituzioni del Territorio di Taranto". "Tale anticipazione si auspica possa servire a contribuire addei lavoratori che, stante l'assenza delle specifiche norme di legge, non hanno potuto percepire la consueta indennità integrativa".sono stati intanto, venerdì 19 febbraio, dal neoministro dello Sviluppo economico,, per avviare l'esame della vertenza e prendere contatto con i rappresentanti dei lavoratori.Frattanto, ildell'acciaieria, entro il termine di, rigettando i ricorsi della multinazionale ArceloMittal e dei commissari straordinari dell'ex Ilva a contro l'ordinanza firmata dal sindaco Rinaldo Melucci avente ad oggetto il "rischio sanitario" connesso alla prosecuzione della produzione presso lo stabilimento. Una decisione che ha messo, che avverte: con lo stop è in gioco lo stabilimento di Taranto ed il futuro della siderurgia in Italia.