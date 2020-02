Ex Ilva, c'è l'accordo: domani attesa la firma

(Teleborsa) - Accordo all'orizzonte per l'ex acciaieria Ilva di Taranto. Secondo fonti legali, citate dall'Ansa, ArcelorMittal e i commissari straordinari avrebbero raggiunto un'intesa che prevederebbe la modifica del contratto di affitto e acquisizione per rinnovare il polo siderurgico tarantino.



Con la firma, che dovrebbe arrivare domani, ci sarebbe anche la cancellazione della causa civile avviata a Milano.



Secondo la fonte legale la vicenda "è in via di soluzione: l'impressione è che si sia arrivati ad un'intesa su tutto", ossia anche sugli ultimi dettagli che rimanevano da definire. © RIPRODUZIONE RISERVATA