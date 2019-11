© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -nella ricerca dellaA dirlo sono alcune fonti vicine al gruppo franco-indiano all'Ansa, chiarendo "di non aver fatto altro che esercitare ogni sforzo per i" per l'acciaieria tarantina .ArcelorMittal ha aggiungo che l'incontro a Palazzo Chigi può essere l'occasione "persul futuro dell'acciaieria ex Ilvache hanno reso impossibile o illegale per qualsiasi operatore produrre acciaio a Taranto".Il tema delloè stato ripreso anche da Conte che ha ribadito come, definendo "inaccettabile" l'iniziativa giudiziaria di Arcelor, ma confermando di esserein presenza diIl premier ha aggiunto che anche lo scudo penale, pur non essendo una "sopravvenienza di mercato", potrebbe essere "un elemento che potremmo andare a considerare:Qualche segnale positivo sembra arrivare dallo stabilimento tarantino. "Nelle prossime 48 ore dovrebbero esserci tutte le valute dei pagamenti" nei termini definiti: "il 70% del fatturato agli autotrasportatori, il 100% delle fatture scadute all'indotto", ha annunciato il presidente di Confindustria Taranto, Antonio Marinaro, dopo un incontro con la dirigenza.