Ex-Ilva, ArcelorMittal: gestione impossibile in queste condizioni

(Teleborsa) - Nessuna società potrebbe gestire l'dopo le ultime novità normative introdotte dal decreto crescita. Lo afferma, secondo cui"non sarebbe possibile per nessuna società gestire lo stabilimento di Taranto senza identificare una soluzione costruttiva all'attuale contesto. Le ragioni alla base di questa affermazione sono illustrate nellee si riferiscono al periodo necessario per l'attuazione del piano ambientale durante il quale sono richieste e sono attualmente in vigore le tutele legali"."L'entrata in vigore del decreto crescita - spiega il gruppo siderurgico -, una data che è stata fissata dal governo, a meno che non sia garantita la necessaria tutela ambientale".ArcelorMittal "èe continua a sperare in una conclusione soddisfacente che consenta all'azienda di continuare a investire in modo significativo nell'industria siderurgica italiana".