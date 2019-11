Ex Ilva, ArcelorMittal deposita atto di recesso

(Teleborsa) - ArcelorMittal ha depositato in Tribunale a Milano l'atto per la recessione dal contratto di affitto, preliminare alla vendita, dell'ex Ilva di Taranto.



Lo apprende Askanews da fonti legali: secondo quanto riporta l'agenzia, il documento è stato depositato all'iscrizione a ruolo e poi passerà all'esame del presidente della sezione Imprese e Lavoro del Tribunale Civile di Milano che deciderà il giudice a cui assegnare il caso.



La prima richiesta del gruppo sarebbe di "accertare e dichiarare l'efficacia del diritto di recesso dal contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami di azienda sottoscritto inter partes il 28 giugno 2017". © RIPRODUZIONE RISERVATA