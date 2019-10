Ex Ilva, accordo M5s-Pd fa saltare scudo legale per ArcelorMittal

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A un anno dall'ultimo accordo con i sindacati e a pochi giorni dalla nomina del nuovo amministratore delegato, Lucia Morselli, il caso Ilva potrebbe ripartire da zero.Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi la conferma sarebbe arrivata ieri al termine di unaGià abolita ad aprile con l'articolo 46 del decreto legge Crescita, l'immunità penale per i vertici dell'ex Ilva era stata reintrodotta nel decreto salva imprese come condizione essenziale per ArcelorMittal. Dopo l'annuncio, lo scorso aprile, da parte di Di Maio, della soppressione dell'immunitàUna questione che ha visto schierarsi con la multinazionale anchesecondo i quali AncelorMittal aveva di fatto ereditato l'immunità insieme all'azienda e non si possono cambiare le regole in corso d'opera.E ora l'ipotesi che il colosso siderurgico, subentrato a Ilva in amministrazione straordinaria dallo scorso novembre, possa abbandonare l'investimento su Taranto, si fa sempre più concreta. "La scelta di modificare nuovamente lo scudo penale per i lavoratori Arcelor Mittal dimostra un atteggiamento schizofrenico del Governo, che in modo maldestro cerca di recuperare voti su Taranto ma in realtà fornisce un buon alibi all'azienda per andar via. L'approccio terrapiattista elettoralistico sulle questioni industriali fa male ad ambiente, lavoratori e imprese. Un capolavoro" è stato il commento a caldo del"Immaginavamo che la soluzione trovata nel dl imprese potesse essere un punto di equilibrio. Metterla adesso in discussione rischia di aprire ad una fase di ulteriore incertezza" ha affermato ilSulla questione è intervenuto anche, per il quale togliere lo scudo penale ad ArcelorMittal significa "dare un incentivo alla resa dell'azienda, a cui così non resta che abbandonare la sfida di continuare a produrre a Taranto, nonostante perda due milioni di euro al giorno".