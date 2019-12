Ex Ilva, accordo di massima per scongiurare addio di ArcelorMittal

(Teleborsa) - I commissari straordinari dell'ex Ilva e ArcelorMittal hanno raggiunto un "accordo di base" per scongiurare l'addio di ArcelorMittal dal polo siderurgico di Taranto.



Lo ha riferito uno dei legali che assiste il gruppo franco indiano prima dell'udienza davanti al giudice civile di Milano sul ricorso straordinario presentato dai commissari dell'ex Ilva contro il recesso del contratto di affitto, preliminare alla vendita, dello stabilimento tarantino.



E' alla firma un documento che si chiama heads of agreement che indica le basi per una futura negoziazione da concludersi entro il 31 gennaio per raggiungere un accordo vincolante. L'udienza di oggi è dunque destinata a un nuovo rinvio proprio per permettere lo sviluppo della trattativa.



