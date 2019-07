Ex Ilva a Taranto, sciopero a oltranza: rallenta la produzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si complica la situazione per lo. A seguito delladopo il crollo di tre gru per il forte vento, i sindacati hanno proclamatonell'acciaieria tarantina."La forma di protesta messa in atto non terminerà sino a quando azienda, istituzioni locali, regionali e nazionali e organi di controllo, ognuno per il proprio ruolo, forniranno le dovute indicazioni a garanzia dei lavoratori e cittadini di questo territorio", si legge in una nota congiunta delle segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm."Ormai da anni assistiamo a continui rinvii e mancanza di assunzioni di responsabilità da chi è deputato a garantire la sicurezza della fabbrica dal punto di vista del rispetto della vita umana.- concludono i sindacati - che assuma decisioni e provvedimenti che cambino radicalmente lo stato di cose presenti all'interno dello stabilimento siderurgico".Nel frattempo, ArcelorMittal ha deciso dinel pieno rispetto delle normative ambientali. "È fondamentale - si legge in una nota del gruppo - che in questo momento tutti lavoriamo in modo efficace e collaborativo: serve massima condivisione tra l'azienda, i sindacati e gli stessi lavoratori perall'interno di tutti gli impianti", conclude la nota.Lo stabilimento infatti rischia loa seguito della sospensione dell'Altoforno2, ordinata dalla Procura di Taranto a seguito di un altro incidente mortale avvenuto nel 2015.Secondo fonti sindacali, citate dalla stampa, ArcelorMittal avrebbe chiesto al prefetto diper consentire l'evacuazione dei carri siluro anche per motivi di sicurezza e di gestione della fabbrica. In caso contrario, il gruppo avrebbe annunciato ai sindacati la chiusura dell'area a caldo.Anche il"seguono con la massima apprensione le ricerche condotte dalla Capitaneria di Porto e dai Vigili del Fuoco, con cui il contatto è diretto e costante, a seguito dei tragici avvenimenti accaduti a Taranto", si legge in una nota del ministero."In relazione al comunicato stampa di Arcelor-Mittal e con la massima comprensione della situazione, estremamente critica, che la città di Taranto sta vivendo in questo momento - conclude la nota - il".