Ex Embraco: Todde incontra rappresentanti Whirlpool Latin America

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è svolto ieri, presso il, l'incontro richiesto dalla Sottosegretaria Alessandrasullo stabilimento di Riva di Chieri della, a cui hanno partecipatoVice presidente di Whirlpool Corporate,Senior Counsel Whirlpool EMEA,che assistono Whirpool Corporate, eLo comunica il MiSE in una nota.Durante l'incontro, si legge, la Sottosegretariale circostanze che hanno precluso a quest'ultimo di dar corso all'intervento finanziario prospettato nel corso della riunione del 3 febbraio scorso alperI rappresentanti digià espresse nella risposta alla lettera inviata dalla Sottosegretaria nei giorni scorsi, in cui sollecitava il pagamento sia degli stipendi che degli arretrati ai lavoratori così come era stato concordato al Ministero.I rappresentanti dihanno in ogni caso confermato la disponibilità a collaborare con il MiSE per individuare e supportare un percorso che, nel rispetto della normativa applicabile, permetta di dar seguito agli impregni presi in precedenza, sia in merito ai pagamenti pregressi sia inNel giro di poche settimane, isi riuniranno con le parti sociali per illustrare il percorso condiviso con il MiSE ed individuare, con gli attori coinvolti,prosegue la nota.- ha dichiarato la Sottosegretaria Alessandra Todde – in quanto abbiamo avuto conferma da Whirlpool Corporate che intende procedere con gli adempimenti degli impegni presi nel corso dell'incontro tenuto al MiSE il 3 febbraio, al fine di supportare pienamente la reindustrializzazione dello stabilimento piemontese di Riva di Chieri. L'obiettivo – conclude la Todde - è identificare un percorso lineare per accompagnare l'azienda nel suo rilancio produttivo salvaguardando i lavoratori.