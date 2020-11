(Teleborsa) - "Dopo l'incontro odierno con i rappresentanti di SiderAlloys manteniamo sospeso il nostro giudizio e le valutazioni sulla realizzazione del progetto di rilancio dell'ex Alcoa. Occorre continuare a monitorare il percorso che si presenta ancora lungo". Questo il commento di Guglielmo Gambardella e Renato Tocco, rispettivamente coordinatore nazionale di settore e segretario responsabile UILM Sulcis, al termine dell'incontro odierno in videoconferenza con il ministero dello Sviluppo Economico. Presenti all'incontro il sottosegretario al Mise Alessandra Todde, i rappresentanti del ministero del Lavoro, il Ceo di SiderAlloys Giuseppe Mannina, e i rappresentanti della Regione Sardegna.

"Il management della multinazionale svizzera ci ha aggiornato sugli impegni in merito al riassorbimento dei lavoratori ex Alcoa in SiderAlloys e sullo stato di avanzamento del piano industriale – sottolineano Gambardella e Tocco –. Al momento si tratta, prevalentemente, della pianificazione di una serie di importanti gare per la realizzazione di interventi infrastrutturali". Nel corso dell'incontro gli esponenti Uilm hanno espresso la "necessità di verificare, anche attraverso il previsto tavolo tecnico dell'Accordo di Programma, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano industriale. Per l'anno 2021 – sottolineano – si prevede il conseguimento di dieci fondamentali milestons che determineranno la concretezza, la volontà e le capacità della multinazionale nel portare a compimento l'ambizioso progetto di riavvio della produzione di alluminio".

Fondamentale per Gambardella e Tocco "assicurare la continuità degli ammortizzatori sociali per i lavoratori appartenenti al bacino ex Alcoa e avviare un progetto formativo per adeguarne le professionalità". Tra le altre questioni poste all'attenzione del tavolo ministeriale anche anche la realizzazione delle opere di sistemazione del porto. "Da parte del sottosegretario Todde – hanno concluso i rappresentanti sindacali – c'è stata la riconferma dell'impegno del Mise nel monitorare la vertenza ed aggiornare il tavolo per il mese di dicembre".

