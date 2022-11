eViso, evaso maxi ordine su SmartMele con ultima tranche consegnata in Brasile

Martedì 22 Novembre 2022, 11:30







(Teleborsa) - eVISO, società digitale quotata sul mercato Euronext Growth Milan e proprietaria di una piattaforma di interscambio internazionale di prodotti agricoli, rende noto che in data odierna è stato interamente evaso l'ordine di oltre 100 tonnellate inserito su SmartMele circa un anno fa, il 21 dicembre 2021. SmartMele è una piattaforma dedicata alla negoziazione nel mercato delle mele con consegna differita nel tempo a 3/6/12 mesi e oltre.



In particolare, si tratta dell'ultima tranche con destinazione Brasile che segue quelle recentemente inviate in Kuwait. Sul container in viaggio per il Sud America sono presenti 123.984 mele tutte con bollino SmartMele, trasportare in Bushel (cassette) da 18kg con la grafica SmartMele e la consegna è prevista tra 25 giorni circa, attorno al 7 dicembre 2022.



Grazie a un attento controllo di qualità, eseguito all'interno della piattaforma SmartMele, è garantito che il prodotto spedito sia conforme a quanto il buyer ha acquistato circa 11 mesi fa. Le mele sono prodotte da Lagnasco Group, cooperativa di produttori presente con la sua frutta in oltre 50

paesi nel mondo.