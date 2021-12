eVISO, boom di ordini su SmartMele

(Teleborsa) - eVISO, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il mercato delle commodities fisiche, ha annunciato l'avvio delle contrattazioni, con quasi 100.000 euro di closed orders in consegna ad ottobre 2022, su "SmartMele", la piattaforma sviluppata da eVISO dedicata alla negoziazione nel mercato delle mele, con consegna differita nel tempo a 3/6/12 mesi (e oltre).



Il primo contratto registrato è stato siglato tra Lagnasco Group, leader nazionale nella produzione di mele, presente con la sua frutta in oltre 50 paesi nel mondo, e Novafruit, società di distribuzione di frutta a livello internazionale. La transazione effettuata è stata pari a circa 1.000 quintali di mele, per un valore totale di 88.000 euro, pari a 5 container.



Il portale SmartMele è stato lanciato a febbraio 2020 e nel primo anno ha completato le numerose sezioni di "Data Visualization", raccogliendo e organizzando le informazioni rilevanti sulle mele provenienti da tutto il mondo: si tratta di un mercato del valore di 87 miliardi di dollari nel mondo.