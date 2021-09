Evergrande crolla ancora in Borsa dopo allarme S&P. Presidente: società uscirà da momento più buio

2 Minuti di Lettura

Martedì 21 Settembre 2021, 08:15







(Teleborsa) - Il titolo Evergrande è scivolato ancora più in profondità, sulla piazza di Hong Kong, ampliando il rosso della vigilia e alimentando preoccupazioni per un più ampio contagio dopo che S&P Global Ratings ha affermato che il colosso immobiliare cinese è sull'orlo del default.



Il governo cinese non fornirà "alcun supporto diretto al gruppo Evergrande. Riteniamo che Pechino sarebbe costretta a intervenire solo se ci fosse un contagio di vasta portata che causasse il fallimento di molti importanti sviluppatori ponendo rischi sistemici all'economia". Lo affermano gli esperti di Standard & Poor's che, in una nota, rilevano come "gli effetti negativi diretti di Evergrande sui progetti di altri importanti player sarebbero gestibili, anche in uno scenario predefinito", mentre le banche sarebbero in grado di gestire il colpo.



Nel frattempo il Presidente della società, Ka Yan Hui cerca di rassicurare i dipendenti inviando loro una lettera in cui afferma che Evergrande "uscirà dal suo momento più buio". Il fondatore del gruppo aggiunge che il colosso cinese si assumerà le responsabilità nei confronti degli acquirenti di proprietà immobiliari, investitori, partner e istituzioni finanziarie.

Lo sviluppatore immobiliare più indebitato al mondo ha chiuso in calo del 10,2% a Hong Kong, scivolando ai minimi dal maggio 2010. Il focus degli investitori si concentra sulla giornata di giovedì quando è in calendario il pagamento di interessi su bond offshore che, con molta probabilità, salterà scatenando un effetto domino.



Il tonfo di Evergrande in Borsa innesca le vendite anche sulle piazze finanziarie mondiali che temono una Lehman Brothers cinese in grado di affondare il sistema finanziario globale.