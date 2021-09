Evergrande, Banca centrale cinese promette mercato immobiliare sano

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - La banca centrale della Cina (PBOC) ha promesso di proteggere i consumatori esposti al mercato immobiliare, anche iniettando più denaro nel sistema bancario. Lo si evince da un comunicato pubblicato sul suo sito internet, dopo la riunione trimestrale del comitato di politica monetaria. La PBOC non ha fatto menzione di Evergrande nella nota, anche se è impossibile non collegare la promessa di avere un "mercato immobiliare sano" alla vicenda che preoccupa gli investitori di tutto il mondo.



Il comitato di politica monetaria ha aggiunto che intensificherà il coordinamento di politica monetaria con quelle fiscali, industriali e regolamentari "per raggiungere l'equilibrio tra sostegno all'economia con la finanza e la prevenzione dei rischi". La ripresa economica della Cina, inoltre, è "ancora non solida e non equilibrata", si legge nella nota.



"Ci aspettiamo che qualsiasi impatto sul sistema bancario sarà gestibile e che il governo si concentrerà invece sulla ricaduta sociale delle unità abitative incompiute", ha affermato Sheldon Chan, gestore di portafoglio e specialista di obbligazioni asiatiche presso T. Rowe Price. Intanto, l'agenzia di rating Moody's ha affermato che le azioni del governo cinese su Evergrande potrebbero evitare l'instabilità finanziaria e sociale ma non precludere alti costi economici.



La società di ricerca Morningstar ha identificato in BlackRock, UBS, Ashmore Group e BlueBay Asset nei gestori di fondi con maggiore esposizione a Evergrande, mentre i fondi di HSBC e TCW avevano chiuso le loro posizioni.



(Foto: Free-Photos / Pixabay)