(Teleborsa) -, società quotata all'AIM Italia e attiva nel settore dei servizi di produzione video, ha acquisito il ramo d'azienda dedicato alla produzione di eventi sportivi di., service televisivo con ventennale esperienza nella produzione di eventi sportivi, in particolare calcio e volley.Xlive ha conferito nellaappositamente costituita e denominatatutti gli asset tecnologici, tra cui 3 regie mobili in HD e le relative dotazioni tecniche, la struttura produttiva, il personale e i rapporti commerciali, tra cui i più importanti con ile la. Non sono stati oggetto di cessione crediti e debiti, che rimangono in capo a Xlive. La Newco NVP Napoli nel 2020 ha un valore della produzione pari a 2,1 milioni di euro e un EBITDA pari a 0,44 milioni di euro.NVP acquisterà il 100% della Newco NVP Napoli, con il closing dell'operazione previsto per il 26 febbraio, per un controvalore totale dell'operazione di. "L'operazione sarà sostenuta finanziariamente da NVP con l'utilizzo delle risorse ottenute in sede diquotazione, coerentemente con la strategia di crescita per linee esterne dichiarata", si legge in una nota."Entriamo nel rapporto contrattuale con un'importante squadra di calcio di serie A, il Napoli, alla quale forniremo servizi innovativi di produzione televisiva per gli eventi sportivi, in particolare le partite di serie A e Coppa Italia - ha commentato- Con questa acquisizione ampliamo la capacità produttiva e rafforziamo la nostra presenza nel settore delle produzioni sportive, incrementando la nostra quota di mercato".