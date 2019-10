Evasione come la mafia, ci sarà la confisca dei beni: la misura nella bozza di decreto fiscale

Stretta sull'evasione fiscale: nel caso di condanna penale per evasione di imposte sui redditi e Iva il fisco procederà alla confisca di beni 'per sproporzione'. È una delle norme prevista dalla bozza del decreto fiscale collegato alla manovra. La norma punta a colpire le organizzazioni criminali che fondano la propria capacità operativa sull'abilità di accumulare, occultare e reimpiegare proventi illeciti. La confisca, che di fatto estende le norme antimafia, scatta quando il condannato non può giustificare la provenienza dei fondi accumulati.

Fisco, arriva la lotteria degli scontrini: multe ai negozianti infedeli. Stretta compensazioni

Assegno unico per i figli addio: fuori dalla manovra. Eco-bonus per i motorini

La stretta contro l'evasione fiscale, già nelle prime norme indicate nella bozza del decreto fiscale, potrebbe portare in dote alla manovra fino a 3,3 miliardi. Nel testo di molte misure c'è solo il titolo (ad esempio Imu-Tasi) o manca la quantificazione quindi si tratta di prime stime che potranno aumentare nella stesura definitiva del provvedimento. Al momento il recupero più consistente arriva dalle varie norme sulle compensazioni (circa 1,5 miliardi il primo anno) e dagli interventi contro le frodi sui carburanti (1,1-1,3 miliardi).

Dalla riscossione l'Agenzia delle Entrare-Riscossione dovrà recuperare nel 2019 almeno 9 miliardi di tributi non pagati. È l'obiettivo fissato dall'atto aggiuntivo tra Mef e Agenzia Entrate illustrato dal presidente dell'ente Antonino Maggiore in commissione finanze della Camera. Di questi, 6,2 miliardi dovrebbero arrivare dalla riscossione ordinaria e 2,8 miliardi da rottamazione delle cartelle e saldo stralcio. «Sull'obiettivo di 9 miliardi, ad oggi abbiamo già riscosso 6 miliardi grazie anche agli incassi derivanti dalla prima rata della rottamazione ter che ammonta a oltre 1,6 miliardi, mentre oltre 4,3 da riscossione ordinaria», ha detto Maggiore. Le domande presentate per rottamazione ter sono state 1,4 milioni per un valore di circa 21 miliardi in 5 anni di rateizzazione, alle quali si aggiungono atre 300.000 per riapertura termini.

Prima di erogare i crediti fiscali lo Stato "preleverà" quanto gli spetta se il contribuente ha dei debiti con il fisco, superiori a 100 euro, già diventati cartelle. Lo prevede la bozza del decreto fiscale collegato alla manovra, che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri lunedì. La norma prevede, in sostanza, che i crediti d'imposta diventino una sorta di 'bancomat', utili prima di tutto a sanare i debito col fisco già notificati dall'agente della riscossione, a meno che non sia una sospensione o non sia già stato avviato un piano di rateazione.

Ultimo aggiornamento: 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA