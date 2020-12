© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nella debolezza di consumi e investimenti dell'eurozona si rifletteranno sul, determinando un calo dell'. Sono le previsioni delll', il report congiunto dell', dell'Istituto di studi e previsione economica tedescoe dall'Istituto svizzero. Il PIL è atteso recuperare nel primo trimestre (+0,7%) per poi accelerare nel secondo (+3,0%).Le attuali misure di contenimento condizioneranno inel quarto trimestre (-3,7%), mentre l'atteso miglioramento dell'evoluzione della pandemia e il proseguimento delle politiche a favore dell'occupazione e dei redditi dovrebbe portare a un miglioramento delle spese delle famiglie nel primo e secondo trimestre del 2021 (rispettivamente +0,7% e +2,7%), sottolineano i tre istituti di statistica.Laè attesaper poi rallentare la crescita nel primo trimestre (+0,5%). Nel secondo trimestre 2021 si prevede una accelerazione congiunturale (+1,4%) mentre il favorevole confronto tendenziale risulta influenzato dai bassi livelli segnati nello stesso periodo del 2020.L'nel settore, pur rimanendo inferiore di circa 5 punti percentuali rispetto ai livelli pre-COVID. La sottoutilizzazione della capacità produttiva e l'elevata incertezza sull'evoluzione della pandemia ostacoleranno la ripresa degli investimenti fissi lordi che dovrebbero rallentare nel quarto trimestre (-3,1%). Gliper poi accelerare nel trimestre successivo (+4,4%) quando beneficerebbero dell'avvio delleA novembre, la variazione annua dell'è rimasta negativa (-0,3%) condizionata dalle diminuzioni dei prezzi dell'energia, nonché dalla riduzione temporanea delle aliquote IVA tedesche, entrata in vigore a luglio. Nel quarto trimestre l'evoluzione dell'inflazione sarà improntata alla stabilizzazione dei ritmi raggiuntiportando, nella media del 2020, ad un aumento dello 0,2%. Sebbene a gennaio si preveda la revoca della riduzione dell'IVA in Germania, la pressione sui prezzi sarà contenuta a causa della domanda debole, soprattutto nel settore del turismo e dei viaggi, e l'Eurozone Economic Outlook prevede che il