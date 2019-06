Eurozona, vendite dettaglio ancora in rallentamento

(Teleborsa) - Ancora in frenata il commercio al dettaglio nell'Eurozona nel mese di aprile. Secondo l'Eurostat, le vendite sono scese dello 0,4% su base mensile dopo il dato invariato di marzo. Il dato è in lina con le attese degli analisti.



Su base annua, le vendite sono cresciute dell'1,5% inferiore al +2% del mese precedente (rivisto da +1,9%) ed in linea con il consensus.



Le vendite nell'Europa dei 28 sono calate dello 0,3% su base mensile (+0,3% a marzo), mentre su base annua mantengono una crescita del 2,9%. © RIPRODUZIONE RISERVATA