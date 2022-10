Eurozona, torna a crescere produzione industriale ad agosto

Mercoledì 12 Ottobre 2022, 11:45







(Teleborsa) - La produzione industriale dell'Eurozona è salita oltre attese ad agosto. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), l'output ha registrato un incremento dell'1,5% su base mensile dopo il -2,3% di luglio. Il dato è migliore delle attese del mercato che erano per un aumento dello 0,6%.



Su base annua la produzione ha registrato un incremento del 2,5%, contro attese per una salita dell'1,2%, dopo il -2,5% di luglio.



Per quanto riguarda l'Europa dei 27, su base mensile si è registrato una variazione pari a +1,1% dopo il +1,5% di luglio, mentre su anno la produzione ha registrato una variazione pari ad un +3,5%.