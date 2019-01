Eurozona, sentiment imprese e consumatori in peggioramento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, per effetto del peggioramento delle aspettative delle imprese dell'industria e dei servizi, ma ancor di più del sentiment dei consumatori.Nel mese di gennaio 2019, l'indice che misura ilè risultato pari adai 107,4 del mese precedente (iniziale 107,3), risultandodegli analisti che erano per un livello a 106,8 punti.Scende anche l'indice relativo al, che si porta aIl dato è reso noto la Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN).Per quanto riguarda ledell'indice per l'Eurozona, la fiducia deiresta negativa a -7,9 punti dai -8,3 precedenti, l'indice del clima nell'diminuisce a 0,5 punti da 2,3 mentre neisi porta a 11 punti da 12,2 e nela -1,9 da -0,1. Risale il sentiment nel settore delle(a 8,2 da 7,3 punti).