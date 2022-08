Eurozona, sentiment consumatori ed economia si deteriora ad agosto

Martedì 30 Agosto 2022, 12:00







(Teleborsa) - Peggiora la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di agosto. L'indice che misura il sentiment complessivo è sceso a 97,6 punti, rispetto ai 98,9 punti del mese precedente, risultando inferiore al consensus (98 punti). La fiducia del complesso dell'Unione Europea, secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione Europea, si porta a 97,6 punti da 101,8 punti.



Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia dei consumatori resta al palo (-24,9 punti), mentre cala la fiducia dei servizi (8,7 punti) e dell'industria (1,2 punti). In recupero il sentiment nelle costruzioni (3,9 punti).



L'indice sulle prospettive del lavoro (Employment expectations indicator, EEI) registra invece un piccolo miglioramento a 108 punti nell'eurozona ed a 107,3 nell'UE.