Eurozona, segnali positivi dalla manifattura e dai servizi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. La lettura media dell'indice PMI Markit sia per la manifattura sia per i servizi permane in zona espansione (oltre i 50 punti).(51,4 punti). Il dato si mostra in ripresa anche rispetto al mese di gennaio, quando si era attestato a 51 punti., con il dato che tocca i 49,6 punti portandosi sul massimo degli ultimi 2 mesi. Meglio lache si porta a 50,4 punti dai 49,9 della stima flash, sul massimo da 3 mesi. In espansione anche laa 53,5 punti, minimo da 2 mesi. Ai massimi da 4 mesi laa 52,8 punti dai 52,7 della stima flash., dai 52,3 della stima flash e contro i 51,2 di gennaio.