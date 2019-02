Eurozona, rallenta la crescita dei prezzi alla produzione

(Teleborsa) - Frenano la crescita i prezzi alla produzione nella Zona Euro. A dicembre, il dato ha registrato una variazione negativa dello 0,8% dopo il -0,3% di novembre. Il dato, comunicato dall'Ufficio di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), risulta peggiore anche delle stime degli analisti che erano per una contrazione dello 0,7%.



Su base annua, si è registrato un rallentamento del 3% dopo il +4% registrato a novembre. Anche in questo caso il dato è inferiore alle attese del mercato che erano per un +3,2%.



I prezzi nell'intera Unione Europea (EU28) su base congiunturale scendono dello 0,8% dopo il -0,5% del mese precedente, mentre su base annua si è registrato un incremento del 3,1% rispetto al +4,2% di novembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA